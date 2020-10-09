«Совесть замучила». 19-летний житель Прикамья угнал иномарку и сам сдался полиции

Преступление произошло в августе 2020 года Фото: Василий Вахрин

Преступление произошло в августе 2020 года. Прогуливаясь в вечернее время молодой человек заметил припаркованный около частного дома «Форд». Подойдя ближе, он заметил, что дверь машины не заперта, а ключи находятся в замке зажигания. Не долго думая, парень залез в автомобиль и поехал.

Катался он недолго. При выезде из города он не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Немного погодя у злоумышленника взыграла совесть, и он захотел вернуть иномарку владельцу, но из-за пробитого колеса не смог этого сделать.

На следующий день угонщик заявился в дом к потерпевшему и во всем сознался. А затем пришел в полиции с чистосердечным признанием.

«Ущерб от действий преступника составил 85 тысяс руб. Уголовное дело направлено в суд» — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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