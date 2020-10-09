В Перми после реконструкции откроется перекресток улиц Революции и Куйбышева

10 октября, автомобилисты смогут проехать по перекресту улиц Революции и Куйбышева.

В Перми, уже в субботу, 10 октября, автомобилисты смогут проехать по перекресту улиц Революции и Куйбышева. Вернется на линию и трамвай №5.

Напомним, ремонт на перекрестке улиц Революции и Куйбышева начался 11 июля. Для этого потребовалось полностью закрыть перекресток для движения.

Трамвай №5 «станция «Пермь-2» - микрорайон Бахаревка» будет следовать через Центральный рынок по улицам Пушкина и Куйбышева. Первый трамвай на этом перекрестке пройдет завтра ориентировочно в 5.29.

Также для движения транспорта будет открыт участок от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта. Автомобилистам будут доступны по две полосы в каждом направлении.