В Перми мать утонувшей в банном комплексе 7-летней девочки получила реальный срок

Девочка утонула в бассейне глубиной 1.7 метра. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Индустриальном районе Перми завершился суд над женщиной, которая оставила свою 7-летнюю дочь в бассейне без присмотра и ребенок утонул. Женщину обвиняли в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, Трагедия произошла, 19 июня. В одном из банных комплексов 43-летняя пермячка отдыхала с друзьями, в сауну она взяла с собой 7-летнюю дочь. На территории комплексна располагался бассейн глубиной 1.7 метра. Женщина оставила девочку возле него без присмотра и малышка утонула.

Женщина знала, что ребенок не умеет плавать и ушла в помещение сауны.

- Несмотря на действия реанимационной бригады скорой помощи, девочка скончалась на месте происшествия, - сообщает Прокуратура Пермского края. - Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновную к 1 году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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