В детском саду Перми произошло короткое замыкание

Короткое замыкание произошло в детском саду в Кировском районе. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми 8 октября в 18.40 пожарные были вызваны в детский сад № 85 на улице Камышинской в Кировском районе.

Приехавшие пожарные осмотрели здание, они установили, что произошло короткое замыкание электрической лампы на кухне, на площади 0,5 кв.м. Дальнейшего возгорания не произошло. В здании людей не было, никто не пострадал.

По информации источника, знакомого с ситуацией, причиной пожара стала лампа, у которой вышел срок эксплуатации.