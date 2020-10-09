В Перми декан Политеха потерял сознание во время занятии

Валерий Рябов потерял создание во время практического занятия. Фото: https://pstu.ru/

В Перми декан факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ Валерий Рябов потерял создание во время практического занятия.

По словам Рябова, у него упало давление. Скорая помощь отвезла его в больницу. Кардиограмма и КТ головного мозга патологий и нарушений не выявили. По результатам рентгена легких был поставлен предварительный диагноз - пневмония, при этом пульсоксиметрия была «в норме». Коронавирусная инфекция не подтверждена. Ждем результаты теста. В настоящее время ученый проходит лечение на дому.