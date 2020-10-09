В Перми угнали гусеничный трактор

Трактор ТТ-4 угнали с Восточного обхода в Перми. Фото: https://fb.ru/article/

В Перми в ночь с 6 на 7 октября на Восточном обходе неизвестные украли трактор ТТ-4. Это советская гусеничная машина предназначена для лесозаготовки. Несколько месяцев он простоял на Восточном обходе, возле поворота на Кислотные дачи. Так как гусеничной технике перемещаться по асфальту нельзя, ее вывезли с помощью трала.

- Мы в ближайшие дни как раз планировали его перевезти на другой объект, трактор простоял там несколько месяцев, раньше не было возможности его перебросить, - рассказывает хозяин трактора. - Не успели, кто-то это сделал за нас.

Мужчина обратился в полицию, трактор нашли сегодня днем, все же не иголка. Похитители перевезли его в Краснокамский район. Теперь им предстоит разговор с сотрудниками.