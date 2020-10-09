Михаил. Фото поисковой отряд "Регион59"

- Сегодня Михаил сам вернулся домой, где все это время был, он не говорит, - рассказал "КП" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 34-летний Михаил пропал в Соликамске в понедельник, 5 октября. В этот день он пошел за хлебом в магазин «Магнит» на улице 20 лет Победы и исчез. Взволнованная супруга обратилась в полицию и к волонтерам.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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