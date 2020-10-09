В Пермском крае 96 случаев коронавирусной инфекции за сутки

Всего заболевших в крае - 10621. Фото: архив "КП"

96 положительных тестов на коронавирус за сутки. Такие последние цифры о количестве заболевших в регионе. 91 человек проходит лечение в больницах, 5 – амбулаторно.

Всего заболевших в крае - 10621. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,09 (на 8 октября – 1,09). Из 96 новых заболевших – 44 мужчины, 52 женщины. Среди них: младше 45 лет – 14 человек, 54 человека в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет.

За сутки скончались 4 пациента, выздоровели - 61.