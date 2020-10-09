Михаила Лущенко пропал 5 октября.

В Соликамске супруга 34-летнего Михаила Лущенко четвертые сутки переживает за него. Он ушел за хлебом в магазин «Магнит» на улице 20 лет Победы 5 октября около 15.00 и пропал.

Приметы: рост 186 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Был одет: болоньевая куртка синего цвета, рукава трикотажные синего цвета, синие джинсы, кроссовки черные с желто-белой подошвой.

Особые приметы: шрам на левой руке от кисти до локтя.

Всех, кому известно местонахождение Михаила Васильевича, просим сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС Пермь; 8-922-31-41-112- волонтеры "Регион 59", 8-922-31-97-776 - инфорг, Виктория 8-963-01-41-413 - инфорг Екатерина.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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