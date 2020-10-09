В Перми в сентябре родилось почти на 4% детей меньше, чем в прошлом году

Мальчиков родилось на пять больше - 515, девочек - 510. Фото: Юлия Лоза

В управлении ЗАГС Перми подвели итоги за сентябрь. В краевой столице родилось 1 025 малышей, что на 3,8% меньше, чем в сентябре 2019 года. Мальчиков родилось на пять больше - 515, девочек - 510.

В сентябре зарегистрировано на две двойни меньше - 12, чем в сентябре 2019 года - 14. В Орджоникидзевском районе зарегистрировано четыре двойни, в Свердловском - три, в Индустриальном, Кировском и в Ленинском районах – по одной двойне.

Брак заключили 793 пары.

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