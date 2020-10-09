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В Перми кондуктор пыталась высадить подростка из автобуса без маски

Ребенку пришлось одеть использованную, чтобы вечером не оказаться на улице
Анна Маркова
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Школьник отправил билет депутату, рассказав, как его чуть не высадили из автобуса. Фото: Страница в Фейсбук Татьяны Шестаковой.

Школьник отправил билет депутату, рассказав, как его чуть не высадили из автобуса. Фото: Страница в Фейсбук Татьяны Шестаковой.

Неприятная ситуация произошла с подростком в Перми, который сел в автобус 77 маршрута. Ребенок зашел в транспорт без маски, не стал надевать, так как она была использованная. Мальчик объяснил кондуктору, что надев такую маску, особого смысла в ней нет, на что получил ответ: «Выходим из автобуса». Школьник не стал спорить с кондуктором и одел «грязную» маску.

Этой ситуацией поделилась Татьяна Шестакова, депутат Законодательного Собрания Пермского края. Мальчик отправил ей сообщение в социальных сетях.

«Решила делиться. Так как для меня чужих детей нет. Написал ребенок. Подросток. Дети по-прежнему верят в то, что мы, взрослые, сможем помочь им в трудной ситуации... И я очень хочу, чтоб так и было! Чтоб мы, взрослые, были людьми! Очень смущает факт, что кондуктор был готов высадить ребенка поздно вечером. Чтобы я мог сделать, если бы маски у меня не оказалось», - сказала Татьяна Шестакова.

Напомним, вначале сентября сына Шестаковой высадили из автобуса в дождь за просроченный на четыре минуты пересадочный талон.

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