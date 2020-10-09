В парке Горького в Перми закрывают мини-зоопарк

Мини-зоопарк в парке закроют, животных передадут в специализированные питомники. Фото: Парк им. Горького.

Стало известно, что в парке Горького в Перми больше не будет мини-зоопарка «Пони Карамельки». Администрация приняла решение расформировать его. Это связано с изменениями в законодательстве о содержании животных. Парк не может обеспечить животным должные условия согласно новым нормативам.

«Мы были счастливы знакомить и рассказывать маленьким гостям Парка о разнообразии животного мира. За долгие годы существования зоопарка уход за всеми животными всегда осуществлялся с большой любовью и в соответствии с ветеринарными требованиями», - говорят в администрации парка.

Животные, птицы и грызуны будут переданы в специализированные питомники. В 2021 году территория, на которой размещен мини зоопарк будет благоустроена с учетом интересов семейной аудитории.