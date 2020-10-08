Погибшая Татьяна. Фото: поисковой отряд "Регион59"

- Найдена, погибла, просим снять репосты, - сообщили волонтеры поискового отряда "Регион59" к записи о пропавшей 39-летней Татьяне К.

Напомним, Татьяна работала сторожем в лесной делянке в поселке Челва Добрянского района. К ней периодически приезжали работники, чтобы привезти продукты. Когда к женщине приехали 5 октября, ее не оказалось на месте. Позже выяснилось, что она пропала еще 1 числа.

В среду, 7 октября, сотрудники правоохранительных органов нашли бездыханное тело Татьяны в лесу недалеко от делянки.

- По предварительной версии, женщина умерла от переохлаждения, - сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией.

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