«Печальный финал «Крокодила Гены». В Перми осудили преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков

Килограмм наркотических веществ оперативники нашли на крыше припаркованного в Закамске фургона. Скрин с видео ГУ МВД РОсии по Пермскому краю.

В Кировском суде Перми огласил приговор четырем участникам организованной преступной группы, сбывавшей наркотические вещества в крупном объеме.

Весной 2018 года в ходе спецоперации на крыше фургона, припаркованного во дворе дома в Закамске, оперативники нашли килограмм зелья. Пакет принадлежал семейной паре дилеров.

Еще в 2016 году 45-летний мужчина и его 50-летняя гражданская супруга организовали сбыт наркотиков через интернет-магазин под названием «Крокодил Гена». Наркомаркет пользовался огромной популярностью среди потребителей.

На семейный подряд «работали» пять человек: оптовые курьеры, закладчики, операторы. В незаконный бизнес была вовлечена и родная дочь главной фигурантки. 31-летнияя женщина выполняла роль оператора.

В ходе обысков полицейские обнаружили несколько десятков тайников, куда фигуранты уже успели разложить зелье для потребителей.

- Подчеркнем, что это беспрецедентный случай в истории судебной практики, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Дело в отношении четырех участников организованной группы дилеров рассматривал суд присяжных. На днях заседатели единогласно вынесли обвинительный вердикт всей четверке.

8 октября суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на сроки от 4 до 12 лет.