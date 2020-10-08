520 тысяч жителей Пермского края поставили себе прививку от гриппа

Иммунитет вырабатывается в течение двух недель после привики. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ходе масштабной иммунизации прививку от гриппа уже поставили 102 тысячи школьников, 20 тысяч учащихся вузов и ссузов и 53 тысячи педагогов из Пермского края.

- Детям делают прививку только при наличии письменного разрешения от родителей или официальных представителей. Перед вакцинацией медработник обязательно проводит осмотр ребенка и замеряет температуру, - поясняют в краевом минздраве.

А всего с начала прививочной кампании прививки от гриппа поставили себе более 520 тысяч жителей, в том числе 170 тысяч детей.

Этой осенью вакцинация имеет особое значение и связана с распространением коронавирусной инфекции. И грипп, и коронавирус опасны осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до летального исхода. Вакцинация поможет предупредить данные осложнения.

Всего привить против гриппа планируется 1,5 млн жителей Прикамья, что составляет 60% населения края. Вакцинировать против пневмококковой инфекции будут 20 тысяч пермяков из групп риска.