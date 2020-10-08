Двух браконьеров из Пермского края суд отправил на четыре года в колонию строгого режима

Браконьеры отстрелили лосей из незарегистрированного оружия. Фото: архив "КП"

В Карагае суд вынес приговор двум местным жителям, которые были признаны виновными в «Незаконной охоте».

- Не имея разрешения на охоту два подсудимых, используя незарегистрированное оружие, произвели отстрел лосей вблизи деревни Паздниково Карагайского МО, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. – Это случилось утром 23 марта 2020 года.

Всего злоумышленники добыли две особи лося, причинив Министерству природных ресурсов Пермского края ущерб в размере 160 тысяч рублей.

Учитывая, что оба браконьера ранее были судимы, суд приговорил каждого к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также удовлетворил исковые требования Министерства, взыскав с виновных сумму ущерба. На имущество осужденных наложен арест.