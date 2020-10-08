Проще говоря: Райффайзенбанк запустил голосового ассистента в контактном центре

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Голосовой ассистент работает на основе собственной чатбот-платформы банка с использованием облачных речевых технологий Yandex SpeechKit. Yandex SpeechKit отвечает за преобразование речи звонящего в текст, а затем текста ответа – в звучащую речь. За логику оператора, обработку запросов и поиск ответов отвечает бот-платформа банка. Процесс аналогичен работе бота в чат-каналах банка, голосовой ассистент использует лучшие практики работы с текстовыми обращениями, а также уникальные механики – например, автоматическую отправку информации в смс или пуш-уведомлениях.

Пилот проводился в сентябре 2020 года на протяжении 27 дней. В ходе пилота голосовой ассистент принимал входящие звонки, обрабатывал вопросы и предлагал ответ, либо переключал звонящего на специалиста. Переключение на специалиста происходило в следующих случаях:

- если степень уверенности бота в ответе была ниже порогового значения;

- если это подразумевалось внутренними политиками банка (например, просьбы об оформлении продуктов банка);

- если звонящий сам просил соединить с оператором.

На данный момент ассистент может работать более чем со 100 тематиками обращений. Наибольшую эффективность он показал в тематиках «Банкоматы и отделения» и «Курсы валют»: доля автоматически обработанных запросов по этим направлениям составила 53% и 55% соответственно.

По итогам пилота принято решение о масштабировании технологии. Планируется, что до конца 2020 года голосовой ассистент будет участвовать в 50% входящих звонков, в 2021 году он станет первым контактом для всех обращений на горячую линию. Таким образом, клиенты смогут получать сервисную поддержку моментально даже в часы пиковой нагрузки на контактный центр.