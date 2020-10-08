Стало известно, сколько жителей Прикамья покусали клещи в 2020 году

Прививку от клещевого энцефалита в этом году поставили 164 тыс. человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году с жалобами на укусы клещей в медучреждения обратились 14782 жителя Пермского края. Из них в лесу было покусано 3976 человек, в индивидуальных садах - 10066 , 740 жителей региона клещи покусали в неустановленных местах.

- Показатели находятся в пределах пятилетних максимальных значений, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В своем отчете ведомство указывает, что за 9 месяцев 2020 года показатель заболеваемости клещевым энцефалитом составил 0,3 на 100 тыс. населения, что в 10 раз ниже данных 2019 года (3,1 на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом – 1,3 на 100 тыс. населения, что в пять раз ниже, чем 2019 году (6,8на 100 тыс. населения).

Прививку от клещевого энцефалита в этом году поставили 164 тыс. человек (74,9% от плана), в том числе детей – 76 тыс. (68,2% от плана), а также контингентов профессиональных групп риска – 45 тыс.Чтобы не заболеть клещевым энцефалитом, врачи рекомендуют жителям края проводить вакцинацию в два этапа: осенью 2020 года и весной 2021 до начала клещевой активности.