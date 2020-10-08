Азот» направил 16 млн рублей Совету ветеранов предприятия

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В 2020 году филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники направил 16 млн рублей Совету ветеранов предприятия.

В Общественной организации ветеранов предприятия состоят более 2,2 тыс. человек. Ежегодно филиал «Азот» осуществляет меры социальной поддержки ветеранской организации. Она реализуется в нескольких направлениях: выплаты ежеквартальной материальной помощи, помощь в оказании медицинских услуг (компенсации на операции, обследования, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение и т.д.), помощь в организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, приобретении дров в частных домах и т.д. Также на льготных условиях ветеранам предоставляются услуги КСЦ «Азот».

Однако поддержка старшего поколения завода не ограничивается материальной помощью. Ежегодно филиал предоставляет ветеранам производимые удобрения в личное пользование. В ближайших планах ветеранов мероприятие в честь Дня пожилого человека «Уж небо осенью дышало…», работа клубов по интересам: «Группа здоровья», «Аэробика», «Настольный теннис», «Клуб садоводов», «Умелые руки», также по-прежнему будет действовать хор «Лейся песня».

Татьяна Шеломова, председатель Совета ветеранов «Азота»:

- Ветераны «Азота» не любят скучать. Конечно, коронавирус внес свои коррективы в нашу работу, но мы опробовали новые форматы взаимодействия. Традиционно ко Дню пожилого человека все ветераны-азотчики получат от предприятия материальную помощь. Некоторые из мероприятий переведены в дистанционный формат в связи с пандемией коронавируса. К примеру, онлайн прошел городской конкурс «Лучший дачный участок», в котором ветеран филиала Анатолий Деевич Панферов, занял первое место, и был выдвинут для участия в региональном конкурсе. Большое спасибо предприятию, что поддерживает все наши инициативы.

Сегодня представители завода традиционно поздравили ветеранов с Днем пожилого человека и вручили сладкие подарки.