Губернатор Пермского края возглавил правительство региона

Дмитрий Махонин будет совмещать сразу две должности.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин будет сам руководить правительством региона. Соответствующий указ он подписал 7 октября. Дмитрий Махонин будет совмещать сразу две должности.
Напомним, что вчера состоялась его инаугурация, после чего он официально вступил в должность, а правительство Пермского края ушло в отставку.
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