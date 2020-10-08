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Губернатор Пермского края возглавил правительство региона

Дмитрий Махонин будет совмещать две должности
Анна Маркова
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Дмитрий Махонин будет совмещать сразу две должности.

Дмитрий Махонин будет совмещать сразу две должности.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин будет сам руководить правительством региона. Соответствующий указ он подписал 7 октября. Дмитрий Махонин будет совмещать сразу две должности.

Напомним, что вчера состоялась его инаугурация, после чего он официально вступил в должность, а правительство Пермского края ушло в отставку.

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