Театр-Театр открывает свои двери для посетителей после двухнедельного карантина

Фото: Театр-Театр

Пермский академический Театр-Театр открывается после карантина. В пятницу, 9 октября, на сцене театра состоится премьера спектакля «Загадочное ночное убийство собаки».

Спектакль режиссера Данила Чащина «Загадочное ночное убийство собаки» – это семейная драма,история о подростке с аутизмом Кристофере, который расследует убийство соседской собаки и случайно распутывает целый клубок незрелых поступков своих родителей.

После карантина в театре будут соблюдаться строгие меры безопасности: при входе в здание каждый человек будет проходить термоконтроль, соблюдается масочный режим, социальная дистанция между посетителями, для обработки рук установлены санитайзеры. Зрительный зал будет заполнен на 50% с рассадкой в шахматном порядке, поэтому количество зрительских мест будет ограничено до 150 человек.