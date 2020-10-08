В России реализован первый кейс по спасению потерявшегося человека с помощью решения «Beeline AI - Поиск людей»

Фото: Билайн

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» нашел заблудившегося в лесу человека с помощью беспилотного летательного аппарата и нейросети «Beeline AI – Поиск людей» (0+), разработанной специалистами Билайн.

В конце сентября пожилой мужчина, житель села Глинищево Брянской области, расположенного в 22 километрах к западу от центра Брянска, ушел в лес и не вернулся. Заявка о его пропаже поступила только спустя сутки после исчезновения, что по данным «ЛизаАлерт» является чрезвычайно поздними сроками для старта спасательной операции. Ситуация также осложнялась двумя факторами: достаточно холодными ночами, снижающими шансы на спасение, и труднопроходимой болотистой местностью с большим количеством молодых деревьев, затрудняющих работу поисковых групп на земле.

C 2018 года в случаях, когда нужно обследовать огромные труднодоступные открытые участки, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» использует дроны для визуального осмотра с воздуха и оперативного определения стратегии поисков. В 2019 году Билайн разработал для отряда специализированное решение «Beeline AI – Поиск людей», которое помогает в разы сократить время просмотра полученных снимков и высвобождает человеческий ресурс для других поисков.

На данном поиске отряд «ЛизаАлерт» использовал обновленное решение «Beeline AI - Поиск людей». При помощи нейросети было проанализировано 1079 фотографий с дронов, и среди первой тысячи снимков был обнаружен предполагаемый объект поиска. По координатам снимков была отправлена поисковая группа, которая подтвердила, что обнаруженный объект – пропавший, и произвела успешную эвакуацию пострадавшего.

Основной задачей у первой версии нейросети, переданной отряду специалистами Билайн в 2019 году, была отсортировка «пустых» и неинформативных фотографий местности, на которых точно нет атрибутов присутствия человека (следы, костры и т.д.). Это помогало принять оперативное решение в определении стратегии поисков на земле и воде.

В обновленном решении «Beeline AI - Поиск людей» основной задачей является анализ снимков во время проведения поисковых работ и вывод оповещений пилотам в случае обнаружения людей на снимках.

Обновленное приложение работает под ОС Windows, имеет версию для работы на процессоре без использования видеокарты, легко масштабируется для использования в региональных подразделениях «ЛизаАлерт».

Кроме того, за 2020 год нейросеть «Beeline AI - Поиск людей» прошла дополнительное обучение на 6000 снимков для увеличения точности распознавания людей.

Подробнее о поисках: https://vk.com/wall-36660145_16348

*«Beeline AI — Поиск людей» — AI (от англ. Artificial intelligence) — искусственный интеллект.