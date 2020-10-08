В Пермском крае еще 95 случаев коронавируса

Общее число заболевших в Пермском крае 10525. Фото: архив "КП"

В Пермском крае выявлено 95 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. 65 человек проходят лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае 10525. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 7 октября – 1,07). Из 95 новых заболевших - 34 мужчины, 60 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 19 человек, 44 человека в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет.

За сутки скончались 4 пациента в больнице, выздоровели 52.