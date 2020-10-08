Стало известно, сколько классов и групп в детских садах в Прикамье закрыли на карантин по коронавирусу

Среди студентов тоже есть заболевшие, разобщены коллективы в 7 ссузах Перми. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае по данным краевого Оперштаба на 8 октября в 64 школах по одному классу переведено на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавируса. Инфекцию в классы занесли из семейных очагов. Дети продолжают учиться дистанционно.

Школы, в которых обнаружен COVID-19 находятся в Перми, Кунгуре, Звездном, Гамово, Чернушке, Полазне, Чайковском, Соликамске, Березниках, Сылве, Бершети, Кондратово, Чусовом, Губахе, Косе, Юсьве, Кудымкаре, Орде. При этом за последнюю неделю (с 1 октября) к обычному режиму работы вернулись ученики классов в 26 школах, расположенных в Перми, Верещагино, Барде, Лысьве, Краснокамске.

Ушли на карантин дети и в 11 дошкольных учреждениях региона (по одной группе в каждом), в Перми, Александровске, Чайковском и Пермском районе. 4 детских сада в Перми за прошедшую неделю вернулись к обычному режиму.

Среди студентов тоже есть заболевшие, разобщены коллективы в 7 ссузах Перми. Количество вузов, где были выявлены случаи заболеваемости у студентов и преподавателей, осталось без изменений - 11.

«За сутки в лабораториях Прикамья проведено 5213 исследований на COVID-19. Всего проходят лечение 3033 человека (2793 человек с коронавирусом, а также 240 пациентов с ОРВИ, пневмонией)», - сообщает оперштаб.