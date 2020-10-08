Северное сияние Красновишерска: «Ростелеком» установил 700 умных фонарей в самом северном городе Пермского края

Фото: «Ростелеком»

Более 700 интеллектуальных светильников установила компания «Ростелеком» на улицах Красновишерска – самого северного города Пермского края. Модернизация уличного освещение была проведена в рамках энергосервисного контракта с администрацией Красновишерского городского округа и компанией «Ростелеком».

Цифровой провайдер заменил устаревшие уличные фонари умными светодиодными источниками наружного освещения. Кроме того, «Ростелеком» выступил интегратором и инвестором проекта, поэтому модернизацию удалось провести без затрат бюджетных средств.

Фото: «Ростелеком»

Умное уличное освещение сделает жизнь жителей города ярче, комфортнее и безопаснее. Особенно это будет заметно в зимнее время, когда световой день в Красновишерске длится всего несколько часов.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В Красновишерске мы установили уникальные светильники с минимальным ослепляющим эффектом, особенно это важно для водителей и пешеходов в вечернее время суток. Корпус светильника герметичен и исключает возможность попадание внутрь него опавшей листвы или снега. Также умные фонари Красновишерска максимально безопасны на случай технического облуживания: их конструктивные части, требующие замены или возможного ремонта, изолированы от системы питания».

Настройки оборудования позволяют обеспечить максимальную видимость даже в сумерках. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от минус 60°С до плюс 40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы населенных пунктов не менее четверти века. Но главное их преимущество — способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий, что позволяет сэкономить на оплате з электроэнергии до 60%.

Энергосберегающие фонари объединены на базе цифровой системы управления наружным освещением: городские власти в специальном веб-интерфейсе могут видеть интерактивную карту города с нанесенными линиями уличного освещения, а также питающие их подстанции. Веб-интерфейс позволяет оперативно собирать данные о потреблении электрической энергии, автоматизировано включать и выключать линии освещения по заданному графику. Система позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые нештатные ситуации, а данные хранятся в архиве на протяжении нескольких лет.

Аналогичное интеллектуальное уличное освещение от «Ростелекома» уже работает в населенных пунктах Свердловской, Курганской, Челябинской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. В городах УрФО и Пермского края компанией установлено почти 50 тысяч умных светильников