Ипотека по ставке менее 5% - уже реальность

Фото: ПЗСП

Ставка 4,7% действует на трехкомнатные квартиры в доме по ул. Кисловодской, 12 на весь срок кредитования при соблюдении нескольких условий:

- Ипотека в ПАО «Сбербанк».

- Заключение ДДУ и кредитного договора в период с 1 октября по 30 октября 2020 года.

- Первый взнос не менее 20% от стоимости квартиры.

- Сумма кредита - не более 6 000 000 рублей.

Проведение сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях.

Цена квартиры повышенной комфортности с полной отделкой в центре города составит всего от 5 420 000 рублей. Срок сдачи дома – 4 квартал этого года. Подробности акции на сайте https://actions.pzsp.ru/k12

Напомним, что с 20 апреля по 1 ноября 2020 года реализуется ипотечная программа «Господдержка 2020» с фиксированной ставкой от 5,9% для выдачи ипотечных кредитов на приобретение строящегося жилья, в том числе от группы компаний ПЗСП. Застройщик предлагает большой выбор квартир и в других районах города: по ул. Ушакова, 15 и 65, ул. Баранчинской, 16. А начиная с сентября, покупка квартиры стала еще удобнее. Подать с заявку на ипотеку клиенты могут сразу в несколько банков на сайте ПЗСП, а после одобрения оформить договор на приобретение квартиры в отделе недвижимости компании.

Следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация об акции по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Баранчинская, 16 – ООО «Спейстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Кисловодская, 12 – ООО «Спецстрой Кисловодская, 12», ул. Ушакова, 65 - ООО «Спецстрой Водники».

Дисклеймер:

C 12.05.2020 по 01.11.2020 г. в рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица, как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика в рамках «1,4% дисконта по Эскроу» по ставке от 4,7% годовых при сроке кредита от 12 до 240 месяцев у ООО "Спецстрой Кисловодская, 12", при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях, а так же проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности» (услуга ООО «ЦНС»). При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 3,1% годовых.

Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке.

Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Застройщик ООО "Спецстрой Кисловодская, 12". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф