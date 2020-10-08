В страшном ДТП в Пермском крае погибли двое

Авария произошла на дороге Полазна-Чусовой.

На дороге Полазна-Чусовой около 20 часов произошло серьезное ДТП. Большегруз «Вольво» с полуприцепом, за рулем которого был 38-летний житель Нижнего Тагила пошел на обгон и задел другую фуру «Ивеко». Многотонный автомобиль от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой «Киа Соул». «Ивеко» и «Кио» загорелись.

В ДТП погибли 37-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир, 45-летий житель Московской области. Травмы получили второй пассажир «Киа», 44-летний житель Удмуртии и 53-летний водитель «Ивеко». Они госпитализированы.

- Водитель «Вольво» с места ДТП скрылся, но вскоре был доставлен в территориальный отдел полиции, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.