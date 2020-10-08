За сутки коронавирус в Прикамье выявили в 24 территориях

Больше всего заболевших в Перми - 48. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье по данным на утро 8 октября коронавирусную инфекцию обнаружили в 24 территориях края. Всего несколько недель назад эта цифра была вдвое меньше. Растет и число случаев заражения, их было зарегистрировано 94.

Больше всего заболевших в Перми - 48. В Пермском районе и Березниках обнаружено еще по 7 заболевших. Три выявлено в Кунгуре, Лысьве и Чернушке. Еще по два заболевших обнаружено в Верещагино, Березовке, Губахе, Кудымкаре и Соликамске. По одному заболевшему коронавирусом результаты исследования подтвердили в 13 территориях Прикамья: Кунгурском районе, Добрянке, Кишерти, Красновишерске, Краснокамске, Октябрьском, Очере, Ильинском, Гремячинске, Горнозаводске, Сиве, Частых и Барде.

Всего в Пермском крае 10430 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.