Правительство Пермского края ушло в отставку

Трудовые контракты со всеми членами правительства прекращены Фото: Василий Вахрин

В среду, 7 октября, на заседании правительства Прикамья губернатор региона Дмитрий Махонин принял сложение полномочий кабинета министров.

Соответствующий акт принимается правительством Пермского края в день вступления в должность губернатора. Правительство Пермского края продолжает исполнять обязанности до формирования нового состава.

«Трудовые контракты со всеми членами правительства будут прекращены сегодня», - заявил губернатор.

Напомним, 7 октября состоялась официальная церемония вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора Пермского края. Инаугурация нового губернатора была запланирована на 21 сентября, но в связи с тем, что Дмитрий Махонин заболел коронавирусом, мероприятие перенесли. Запись трансляции можно увидеть в нашей группе ВКонтакте.

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