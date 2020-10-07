На ПЦБК продолжается модернизация биологических очистных сооружений

Биологические очистные сооружения ПЦБК.

Как известно, для производства бумаги и картона требуется немало воды. В ООО «Прикамский картон», которое входит в Группу предприятий «ПЦБК», позаботились о том, чтобы лучше ее очищать и снизить потребление.

В частности, на предприятии реализуются планы по реконструкции биологических очистных сооружений (БОС). В результате показатели качества очистки сточных вод уже улучшились на 10 процентов.

- Наибольшее снижение достигнуто по таким показателям, как взвешенные вещества (-19%), химическое потребление кислорода (-31%), биологическое потребление кислорода (-38%), - отметил исполнительный директор ООО «Прикамский картон» Константин Незнамов. - Таких результатов удалось достичь за счет модернизации БОС. В течение 2016-2020 годов на очистных сооружениях обновили систему аэрации, реконструировали первичные и вторичные отстойники, установили защитные экраны для улавливания механических примесей, в производственных цехах модернизировали локальные очистные установки.

Кроме того в рамках реализации инвестпроекта «Сила картона» в КБЦ-1 установили резервуар оборотной воды, что позволило снизить забор свежей воды из Чусовского залива.

- При реализации инвестиционных проектов мы в первую очередь думаем об экологии, - подчеркнул Константин Незнамов. - На новой картоноделательной машине мы добились снижения удельного потребления воды на 65 процентов на тонну продукции – с 10,3 миллиона до 3,6 миллиона кубометров в год. В 2020 году планируется направить на реконструкции очистных сооружений 20 миллионов рублей, а до конца 2024 года - еще 170 миллионов рублей.

НАША СПРАВКА

ГП ПЦБК занимает 5 место по объему выпуска тарного картона и 10 место в рейтинге крупнейших производителей гофропродукции в России. Каждый 20 гофроящик в РФ выпущен именно здесь. На предприятии работают 2,5 тысячи сотрудников.