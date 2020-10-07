Стало известно, когда пройдет рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Перми

На днях подобные проверки уже состоялись, они носили предупредительный характер. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Перми начнутся регулярные проверки соблюдения масочного режима среди пассажиров. Ближайший рейд пройдет в четверг, 8 октября.

Проверяющие будут смотреть обеспечивает ли перевозчик пассажиров автобусов средствами индивидуальной защиты. Если будут замечены пассажиры без масок составят протоколы об административных правонарушениях, которые затем направят на рассмотрение в районные суды.

На днях подобные проверки уже состоялись. Во время рейдов, которые носили предупредительный характер, выявляли пассажиров автобусов и трамваев, не соблюдающих масочный режим.

- В частности, был проверен маршрут № 67, следующий из м/р Заостровка в м/р Садовый, - сказали в Министерстве транспорта Пермского края. - В салоне представители городского департамента напомнили пассажирам об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, провели профилактическую беседу и бесплатно выдали маски и перчатки тем, у кого их не было. Стоит отметить, что большая часть пассажиров в салоне автобуса была в масках.

Такие рейды будут проходить регулярно, дважды в неделю, отмечают в транспорте. Для составления протоколов о нарушениях в отношении пассажиров планируется привлечь сотрудников ГИБДД.

Нарушение правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. руб., на юридических лиц - от 100 до 300 тыс. руб.

Напомним, согласно Указу губернатора № 121 (п. 12.6) об ограничительных мерах, жителям города необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при посещении замкнутых пространств или мест массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте и других местах, в которых сложно соблюдать социальную дистанцию.