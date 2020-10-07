Больше, чем до кризиса: Райффайзенбанк установил рекорд по выдачи потребительских кредитов

Фото: Райффайзенбанк

В сентябре выдачи потребительских кредитов в Райффайзенбанке превысили докризисный уровень и составили более 11,5 млрд рублей. Это рекордный для банка объём месячной выдачи за все время работы на российском рынке.

«Средний чек одного займа также увеличился относительно начала года и составил более 600 тыс. руб. Рынок кредитования практически восстановился после пандемии, при этом банки, которые быстрее других адаптируются к новым реалиям, показывают динамичный рост, — рассказал Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка. — Мы внимательно относимся к показателю долговой нагрузки клиентов и не допускаем их закредитованности. Существенная часть рекордного объема кредитных выдач приходится на рефинансирование».

В Райффайзенбанке просто объединить в один до пяти займов, в том числе из разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа на понятных условиях по фиксированной ставке 7,99%. Больше о кредитных предложениях можно узнать на raif.ru.