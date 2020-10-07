Депутаты-азотчики обеспечили учебные заведения города рециркуляторами

Юлия Кусова (в центре) среди работников детского сада. Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Депутаты-сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поздравили педагогов с профессиональным праздником – Днем учителя. Народные избранники вручили представителям дошкольных и образовательных учреждений, находящихся в их округах, сладкие подарки и сертификаты на приобретение оборудования для противовирусных мер.

Юлия Кусова, Ольга Евтина, Венера Мухатаева, Владимир Иопа и Даниил Сурков подарили сертификаты детским садам №№56, 68, 73, 86, школам №№1, 12, 15, 24, 28 и Березниковскому филиалу Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Владимир Иопа вручает сертификат. Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сертификат дает возможность приобрести бактерицидные рециркуляторы воздуха. Это оборудование, которое обеспечивает очистку и обеззараживание воздуха в помещении. Рециркуляторы относятся к УФ-приборам с закрытым облучателем, признаны абсолютно безопасными и разрешены к применению в присутствии людей.

Алексей Ельцов, заместитель начальника управления образования администрации города Березники:

- Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы наши образовательные учреждения продолжали работать в очном режиме. Сегодня на педагогов и учителей возложена колоссальная ответственность. И поддержка им сейчас необходима. Помощь, которую сейчас оказывают депутаты-сотрудники филиала «Азот» неоценима.

Ольга Евтина вручила сертификат БФ ПНИПУ. Фото: Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Бактерицидное оборудование позволит обеспечить помещения школ и детских садов необходимыми мерами, которые рекомендованы Роспотребнадзором по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Даниил Сурков вручает сертификат. Фото: Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Юлия Кусова, заместитель председателя Березниковской городской Думы, депутат округа №12, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по правовым вопросам:

- Детские сады и школы – сегодня наиболее массовые места пребывания детей. Возвращаясь домой, воспитанники контактируют с родителями. Считаю, важным создать здоровую обстановку в учебных заведениях. Установка бактерицидных приборов с функцией очистки воздуха поможет в борьбе с вирусной инфекцией.