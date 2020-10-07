В Пермском крае произошел выброс из нефтепровода

ЧП с нефтепроводом произошло в Чернушинском районе. Фото: Кунгурская служба спасения.

В Чернушинском районе 7 октября 11.00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Пермского края от диспетчера ООО «Лукойл - ПЕРМЬ» поступило сообщение о выбросе нефти из действующего нефтепровода.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщает МЧС по Пермскому краю. - Угроза водным объектам и населенным пунктам отсутствует.

По информации «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», вечером 6 октября в Чернушинском районе тракторист местного фермерского хозяйства во время работ на поле обнаружил выход нефтесодержащей жидкости в районе одной из дожимных насосных станций предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Фонд скважин был оперативно остановлен. В ходе работ по сбору жидкости на месте происшествия была обнаружена несанкционированная врезка в нефтепровод.

Информация о врезке передана в отдел полиции, по факту проводится проверка. Фонд скважин вновь запущен в работу.