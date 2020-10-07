В Пермьстате рассказали, на сколько сократилось население региона за год

Пермяки охотно покидают регион, а желающих приехать на ПМЖ не много. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае на 1 января 2020 года постоянно проживает 2 млн 599,3 тыс человек. По сравнению с прошлым годом оно сократилось на 11500 человек, такие данные приводит Пермьстат. Среди причин называют естественную убыль и миграционный отток.

Население Прикамья уменьшается второй год подряд - после сокращения на 23,8 тыс человек в 2018. В 2013-2015 годах население непрерывно увеличивалось, приблизительно на 1000 человек в год.

Миграционный приток не смог исправить ситуацию: в январе-июне 2020 уехавших из Прикамья было больше на 2000 человек, чем прибывших. Для сравнения, за тот же период 2019 года снижение миграционного прироста составило минус 1475 человек (на 525 чел меньше или 26,25%). Исключение составляет миграция со странами дальнего зарубежья — 462 чел против 380 чел годом ранее (рост 82 чел или 18%).

Согласно отчету ведомства, с рождаемостью тоже не все так гладко. За январь-июль 2020 появились на свет 14711 малышей, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (15839 детей).

Число умерших за 7 месяцев этого года выросло на 960 чел или на 4,7% (21192 чел против 20232 годом ранее.