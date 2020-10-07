Пермском крае рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Всего в больницах лечение от коронавируса получают 1526 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье 94 новых случая коронавируса за сутки, данные приводит Роспотребнадзор региона. Из них 77 человек проходят лечение в больницах, 17 – амбулаторно.

Общее число зараженных в Пермском крае достигло 10430. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 6 октября – 1,08).

Из 94 новых заболевших – 37 мужчин, 56 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 42 человека в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет.

Всего в больницах лечение от коронавируса получают 1526 человек. За сутки опасная болезнь унесла жизни 4 человек.