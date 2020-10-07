Инаугурация губернатора Пермского края пройдет 7 октября

Фото: permkrai.ru

Официальная церемония вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора Пермского края состоится 7 октября в 13.00 в органном зале. Напомним, инаугурация нового губернатора была запланирована на 21 сентября, но в связи с тем, что Дмитрий Махонин заболел коронавирусом, мероприятие перенесли.

Наблюдать за мероприятием можно в онлайн-формате. Трансляция инаугурации будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края, сайте ГТРК «Пермь», а также на странице ВКонтакте vk.com/permkrai20. Трансляцию мероприятия также можно увидеть на сайте «Комсомольской правды» и в нашей группе ВКонтакте.