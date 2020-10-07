В Пермском крае на трассе перевернулся автомобиль, погиб пассажир

Водитель "Газели" получил травму головы, его увезли в больницу Фото: архив "КП"

В Прикамье на дороге Мостовая-Гари произошло ДТП. 34-летний житель Перми ехал за рулем ГАЗ-3302. Он не справился с управлением, машина оказалась в кювете и перевернулась. Водитель получил травму головы, его увезли в больницу, а вот его 63-летний пассажир, погиб на месте аварии.

- Установлено, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.