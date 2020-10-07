Топ-5 территорий Пермского края, где больше всего заболевших COVID-19

За все время диагноз COVID-19 поставлен 6279 жителям Перми.
Фото: Василий Вахрин
В Прикамье по данным на утро 7 октября с начала эпидемии выявлено 10336 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки их число увеличилось на 88. Конечно, больше всего заболевших в столице региона - Перми. За все время диагноз COVID-19 здесь поставлен 6279 горожанам. Глядя на карту распространения инфекции, можно выделить и другие территории, где свирепствует коронавирус.
Топ-5 территорий, где в Пермском крае больше всего заболевших на утро 7 октября:
Березники - 627
Пермский район – 507
Октябрьский городской округ - 331
Соликамск - 215
Чайковский - 197
Краснокамск - 176
Меньше всего заболевших COVID-19 было выявлено в Косинском округе – 2, в Еловском - 4, Кочевском – 7, Юрлинском округе – 9 и ЗАТО Звездный – 10 случаев.