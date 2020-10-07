Топ-5 территорий Пермского края, где больше всего заболевших COVID-19

За все время диагноз COVID-19 поставлен 6279 жителям Перми. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье по данным на утро 7 октября с начала эпидемии выявлено 10336 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки их число увеличилось на 88. Конечно, больше всего заболевших в столице региона - Перми. За все время диагноз COVID-19 здесь поставлен 6279 горожанам. Глядя на карту распространения инфекции, можно выделить и другие территории, где свирепствует коронавирус.

Топ-5 территорий, где в Пермском крае больше всего заболевших на утро 7 октября:

Березники - 627

Пермский район – 507

Октябрьский городской округ - 331

Соликамск - 215

Чайковский - 197

Краснокамск - 176

Меньше всего заболевших COVID-19 было выявлено в Косинском округе – 2, в Еловском - 4, Кочевском – 7, Юрлинском округе – 9 и ЗАТО Звездный – 10 случаев.