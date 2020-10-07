С 28 сентября по 4 октября в регионе уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидемический порог на 18,2%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае продолжает расти заболеваемость ОРВИ. В Роспотребнадзоре по Пермскому краю рассказали, что с 28 сентября по 4 октября в регионе уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидемический порог на 18,2%.

- По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители – риновирусы, - сообщают в ведомстве. - Вирусы гриппа не обнаружены.

На 5 октября в регионе привились от гриппа более 530 тыс. человек.

В целях профилактики гриппа и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует:

не допускать переохлаждения;

избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний;

при контакте с больным человеком и в местах массового скопления людей надевать маску;

регулярно проветривать помещение;

во время кашля или чихания прикрывать носи рот салфеткой одноразового использования;

часто и тщательно мыть руки; если мыло и вода недоступны, необходимо использовать средства для рук на спиртовой основе;

не прикасаться к глазам, носу или рту – микробы распространяются через слизистые оболочки органов дыхания и зрения;

вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами);

в случае заболевания обязательно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.