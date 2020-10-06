В Пермском крае COVID-19 выявили в 25 территориях

Коронавирус выявили в более половине территорий Пермского края. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае за сутки выявлено 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 25 территориях региона.

Больше всего заболевших в Перми - 42. В Пермском районе и Октябрьском обнаружено еще по 5 заболевших, еще 4 - в Чайковском. Три случая за сутки выявлено в Березниках, Карагае и Губахе. Еще по два заболевших в Барде, Верещагино, Краснокамске, Кунгуре и Очере. По одному заболевшему коронавирусом результаты исследования подтвердили в 13 территориях Прикамья: Березовке, Кудымкаре, Большесосновском и Кунгурском районах, Добрянке, Кишерти, Куеде, Нытве, Осе, Оханске, Суксуне, Уинском и Чернушке.

Всего в регионе 10336 заболевших COVID-19. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.