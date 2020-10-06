В Перми завершено комплексное благоустройство 87 дворов

Фото: Радик Назаров

Аккуратные асфальтовые дорожки, парковочные карманы, яркие игровые площадки для детей - все это стало частью обновленных пермских дворов. В общей сложности 87 пермских дворов, объединяющих 152 многоквартирных дома, были благоустроены этим летом в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее планировалось благоустроить 77 дворов, но с учетом образовавшейся экономии по нацпроекту в этом году в Перми удалось отремонтировать на 10 дворов больше. При благоустройстве применялся комплексный подход: после ремонта жильцы получили новые проезды, тротуары, подходы к подъездам. Также были учтены требования маломобильных групп населения, предусмотрены места отдыха для старшего поколения, зоны отдыха с детьми.

- Сейчас проводится приемка выполненных работ, - сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми. - Часть дворов уже прошла приемку, в остальных она будет проведена в ближайшее время. Участие в ней принимают не только специалисты районной и городской администраций, но и жильцы домов, а также представители общественных организаций.

В случае выявления нарушений подрядчик обязан устранить их в установленный срок за счет собственных средств. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с момента приемки.

– С учетом того, что в Перми реализуется сразу несколько программ по благоустройству дворовых территорий, с каждым годом все больше пермяков получают обновленные дворы и совершенно другое качество жизни, - подчеркнул заместитель главы администрации Игорь Субботин. - Существенную поддержку оказывает федеральное софинансирование, благодаря которому жители города могут провести комплексный ремонт своего двора. Мы осуществляем тщательный контроль за работой подрядных организаций, при выявлении нарушений составляются акты, в соответствии с которыми подрядчик должен устранить недочеты в установленные сроки.

В следующем году благоустройство будет продолжено. Дворовые территории, прошедшие отбор по критериям оценки заявок, но не вошедшие в программу в 2020 году, будут включены в нее на 2021-2022 годы в первоочередном порядке.

ВАЖНО!

В Перми реализуются сразу три программы, благодаря которым жильцы могут благоустроить свой двор, это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные - «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». Перечень работ по благоустройству придомовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы - установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников.