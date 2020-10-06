В Перми завершилась реконструкция детско-юношеского центра им. Василия Соломина

Здание центра было полностью отремонтировано. Фото: Павел Воробьев

Двадцать восемь лет назад, 29 октября 1992 года, в Перми на улице 1905 года был открыт Детско-юношеский центр им. Соломина. Он назван в честь нашего земляка, первого советского чемпиона мира по боксу в легком весеВасилия Анатольевича Соломина. В спортивном центре проводились не только занятия для ребят, но и районные праздники, конкурсы, фестивали, творческие встречи.

Но здание, в котором находится центр, было построено в 1917 году и, конечно, нуждалось в реконструкции. Ремонт администрация Перми начала летом 2018 года. Каркас наружных стен здания был сохранен, а вот перекрытия полностью построены заново, выполнено усиление фундамента.

На первом этаже разместился спортивный сектор, в том числе зал единоборств. Все спортивные залы оборудованы душевыми, раздевалками и инвентарными комнатами. Также в здании появились конференц-зал, хореографический зал, лего-кабинет и зрительный зал на 400 человек. Помещения центра стали доступны для маломобильных групп населения.

Глава Перми Дмитрий Самойлов часто выезжал и контролировал процесс реконструкции. 1 октября он побывал на открытии обновленного учреждения.

После реконструкции в здание вернутся образцовые танцевальные коллективы и коллективы народных инструментов. В этом корпусе будет развиваться и техническое творчество - здесь будут проводить занятия по робототехнике и моделированию.

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Детско-юношеский центр им. Соломина является многопрофильным учреждением дополнительного образования и предоставляет детям широкий спектр образовательных услуг по направлениям: физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, художественное, техническое. В учреждении занимается порядка 3 тысяч ребят, в обновленном корпусе - 1200 детей.