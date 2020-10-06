На «Азоте» установили электронную систему медицинских осмотров

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в рамках реализации дополнительных мер по охране здоровья работников появилось высокотехнологичное оборудование. Аппаратно-программный комплекс «ЭСМО - электронная система медицинских осмотров» разработан специалистами Инновационного центра «Сколково» и установлен на аммиачной проходной промышленной площадки предприятия. Общая стоимость оборудования более 4 млн рублей.

Инновационная система «ЭСМО» полностью автоматизирует процесс медицинского освидетельствования и выдает результат осмотра - может сотрудник приступать к работе или нет. При этом исключается человеческий фактор – учитываются только объективные показатели приборов, установленных на аппаратно-программном комплексе.

- Для нас важно, чтобы сотрудники, которые приходят на смену, были здоровы. Такое высокотехнологичное оборудование позволит проводить мини-обследования и минимизировать производственные риски, - отмечает Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу.

Оборудование включает в себя комплекс устройств: антивандальное кресло, монитор с сенсорным экраном, USB WEB камера, считыватель карт, встроенный системный блок управления, измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой, производства компании «ЭЙ энд ДИ Компани, Лимитед», Япония. А также прибор для оценки функционального состояния и анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе, производства фирмы «Сентек Корея Корп.».

Аппаратно-программный комплекс позволяет с высокой точностью контролировать медицинские показатели работника – давление, пульс, температуру тела, наличие алкоголя и наркотических веществ в крови обследуемого. Все данные появляются на мониторе в считанные секунды. С помощью внедрения новой системы проведение предсменного контроля сократится с 210 секунд при ручном осмотре до 80 секунд. В час один аппаратно-программный комплекс способен протестировать до 50 человек.

Первыми проходят обследование на новом оборудовании работники основных технологических производств. Это сотрудники аммиачного производства, цехов карбамида, гранулированной аммиачной селитры и слабой азотной кислоты, а также водители автотранспортного отдела. Вторым этапом будет проведение таких предсменных осмотров и для работников других производственных подразделений.