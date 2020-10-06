В Перми девочку увезли из школы на «скорой» с ожогами

"Скорая" доставила ребенка с ожогами коленей. Фото: архив "КП"

В Перми 5 октября в школе №79, что на улице Томская, 8-летняя девочка получила ожоги ног.

Как сообщили в департаменте образования администрациям Перми, ученица 2 класса на перемене случайно пролила на себя чай. Ребенку сразу же была вызвана скорая помощь, девочка находится под наблюдением медиков в удовлетворительном состоянии. По инциденту в школе назначена внутренняя проверка.

По информации источника, знакомого с ситуацией, ребенок получил ожоги 5-6%.

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