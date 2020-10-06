В Перми одна из школ перешла на дистанционное обучение из-за эпидемии

Ученики будут выполнять задания дистанционно.
Фото: Анна МАЛЫШЕВА
В Перми школа № 42 перевела учеников на удаленное обучение. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения. Он начался сегодня, 6 октября, и продлится до 10 октября включительно.
«Учащиеся будут получать задания через Яндекс Почту. Более подробную информацию можно получить у классных руководителей», - говорится в сообщении школы.
- На дистанционное обучение приказом исполняющей обязанности директора, в связи с превышением количества заболевших ОРВИ перешла школа № 42, - сообщили в департаменте образования Перми. - Добавим, что в пятницу и понедельник в учреждении прошла санитарная обработка. Все другие образовательные учреждения продолжают работать в очном формате.
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