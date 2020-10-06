В экогороде «Погода» объявлены Недели Семьи

Фото: «Девелопмент-Юг»

Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» объявил Недели Семьи. Каждая семья получает в подарок кладовую при покупке квартиры в домах по ул. Сапфирной, 14 и 16. Эти дома будут сданы в «Погоде» уже текущей зимой, раньше заявленного срока.

Практика строительства домов с отдельными кладовыми для хранения габаритных вещей является общепринятой в Европе. Как правило, такие помещения располагаются в цокольном этаже жилого комплекса. Здесь хранятся «сезонные» вещи, такие как велосипеды, лыжи, сноуборды, объемная зимняя одежда, а также те предметы, которые не нужны в повседневном быту.

В «Погоде» кладовые также находятся в цокольном этаже. Они имеют площадь от 4 квадратных метра. Количество предложений ограничено. Подробности акции, сроки и условия ее проведения можно уточнить по телефону отдела продаж: +7 (342) 257-04-40.

Застройщик ООО «Ива-Девелопмент». Проектная декларация на сайте.