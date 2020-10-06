«Боролся за жизнь 10 дней». СКР возбудил уголовное дело после гибели ребенка на качелях в Перми

Трагедия произошла в Мотовилихинском районе.

В Перми в следственном отделе по Мотовилихинскому району по факту гибели 9-летнего мальчика, который упал с качели возбудили уголовное дело. Напомним, трагедия произошла 25 сентября во дворе дома в Мотовилихинском районе. Мальчик сильно раскачал качели и сделал так называемое «солнышко». Ребенок не удержался и упал на асфальт. Ребенка госпитализировали, он боролся за жизнь 10 дней, медики сделали все возможное, но мальчик умер.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), - сообщает СУ СК по Пермскому краю. - Проведен осмотр места происшествия, опрошены жильцы дома и родители ребенка. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за обеспечение безопасности установки и использования качелей. Расследование уголовного дела продолжается.

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