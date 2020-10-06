Райффайзенбанк запускает уникальную мультибанковскую систему для корпоративного бизнеса с помощью SAP

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Райффайзенбанк на онлайн-конференции RaifVision представил платформу для корпоративного бизнеса, реализующую финансовые сервисы в контуре SAP. Это уникальная на российском банковском рынке платформа, которая предусматривает интеграцию ERP-системы компании со всеми обслуживающими банками в едином интерфейсе.

Продукт позволит корпоративному бизнесу существенно сократить нагрузку на казначейство компании за счёт устранения необходимости перехода из одного банк-клиента в другой, что актуально для компаний, имеющих несколько обслуживающих банков и работающих в разных странах. Решение сделает более прозрачным и быстрым запрос и сравнение условий, а также получение сервисов от различных банков.

«Цифровые банковские каналы развиваются с учетом бизнес-контекста, в котором существуют клиенты. Интеграция финансовых сервисов в ERP-системы поможет компаниям снизить объем рутинных операций и увеличить скорость бизнес-процессов. Наша цель – дать клиенту позитивный опыт за счет устранения лишних шагов и автоматизации процессов, таких как, например, загрузка выписок в начале каждого рабочего дня в течение нескольких часов, и повысить эффективность компании в целом за счет интеграции бизнес-процессов компании с банковскими сервисами. Решение, которое мы создаем с SAP, уникально для российского рынка, и мы верим, что оно откроет новую страницу в мире банковских технологий», - сказал Антон Красненков, руководитель направления дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка.

«Сегодня оставаться прибыльными могут лишь те компании, которые готовы оперативно вносить изменения в свои стратегии развития, мгновенно перестраиваться и создавать новые ниши на рынке. Мы надеемся, что решение Райффайзенбанка будет надежным помощником для корпоративных клиентов банка и поможет им повысить эффективность и производительность бизнеса», - отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

На первом этапе развития платформы клиенты смогут совершать рублевые платежи и получать рублевую выписку. В дальнейшем концепция продукта предполагает вывод в ERP-систему всех финансовых сервисов, в том числе отправки заявлений на выдачу кредитов, выпуск гарантий и аккредитивов, осуществления конверсионных операций, размещение депозитов. Кроме того, Райффайзенбанк планирует реализовать дополнительные функции, которые помогут топ-менеджменту компаний принимать решения на основе функциональности агрегированного казначейства в холдинге и прогнозирования финансовых потоков.

Coopetition – новый уровень клиентского опыта

Концепция интеграции финансовых сервисов в контуре SAP предполагает сотрудничество с другими банками на недискриминационной основе: Райффайзенбанк берет на себя функцию агента, который отвечает за техническую интеграцию банков в платформу.

«Мы уже ведем переговоры с рядом банков. Мы убеждены, что coopetition, то есть сотрудничество с конкурентами - это именно то, что поможет вывести клиентский опыт на новый качественный уровень. Финансовый мир давно перестал конкурировать ценой, сейчас на первом плане - удовлетворенность бизнеса уровнем сервиса», - добавил Антон Красненков.