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Происшествия

В Перми женщина несколько дней провела в квартире со своим мертвым мужем

Они не выходили на связь с родственниками и не открывали дверь
Анна Маркова
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Спасатели помогли родственникам попасть в квартиру.

Спасатели помогли родственникам попасть в квартиру.

Фото: Юлия Лоза

В Перми 90-летняя пара несколько дней не выходила на связь с родственниками. Дверь в квартире на улице Академика Курчатова была заперта изнутри. Родные стучали, но никто не открывал, однако за дверью были слышны шорохи. Тогда на помощь были вызваны спасатели, они открыли дверь.

- В квартире обнаружена пожилая пара, хозяйка, находящаяся в прострации в силу преклонного возраста и труп ее 89-летнего супруга, - рассказал источник знакомый с ситуацией.

Скорее всего женщина несколько дней провела в квартире с погибшим мужем. Она осталась в квартире под присмотром родственников.

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