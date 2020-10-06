В Перми женщина несколько дней провела в квартире со своим мертвым мужем

Спасатели помогли родственникам попасть в квартиру. Фото: Юлия Лоза

В Перми 90-летняя пара несколько дней не выходила на связь с родственниками. Дверь в квартире на улице Академика Курчатова была заперта изнутри. Родные стучали, но никто не открывал, однако за дверью были слышны шорохи. Тогда на помощь были вызваны спасатели, они открыли дверь.

- В квартире обнаружена пожилая пара, хозяйка, находящаяся в прострации в силу преклонного возраста и труп ее 89-летнего супруга, - рассказал источник знакомый с ситуацией.

Скорее всего женщина несколько дней провела в квартире с погибшим мужем. Она осталась в квартире под присмотром родственников.